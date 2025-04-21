В Киев на праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, приедут многие европейские лидеры.

В преддверии этого события Марта Гавришко, кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко, попросила президента Украины Владимира Зеленского подготовить ответы на ряд вопросов, которые могут задать европейские лидеры.

Например, они могут спросить, почему некоторые бойцы ВСУ восхваляют нацизм, передает слова эксперта немецкое издание Berliner Zeitung.

Главы европейских стран могут поинтересоваться, почему украинские солдаты прославляют дивизию «Ваффен-СС» «Галичина» и батальон «Нахтигаль».

«Как это возможно в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?» — восклицает Гавришко.

Она также отметила, что на Украине городам, селам и улицам, названным в четь в честь генералов и солдат Красной Армии, а также партизан, дают имена деятелей-националистов времен ВОВ.

Ранее сообщалось о том, что Лавров ответил на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая.