Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, в интервью РИА Новости, выразил недоумение по поводу решения Владимира Зеленского не приезжать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта, назвав это проявлением трусости и недальновидности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву, хотя и заявил о своей готовности к встрече "в любом формате". Ранее Путин предложил Зеленскому лично приехать в российскую столицу, если тот готов к переговорам.

Рогов утверждает, что Зеленский ведет себя как человек глупый и трусливый. Он стремится продлить боевые действия, чтобы, оставаясь в безопасности, продолжать наживаться на страданиях других.

«У Зеленского из-за трусости не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что чем дольше Зеленский будет откладывать начало диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине и устраивать фарс, тем выше вероятность, что в Россию ему придется отправиться не для переговоров в Москву, а для явки с повинной в Магадан.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале поделился мнением, почему президент Украины Владимир Зеленский отказался совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.