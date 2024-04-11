Рогов на призыв Борреля к РФ вывести войска с ЗАЭС назвал того мерзавцем и негодяем

Глава евродипломатии Жозеп Боррель накануне в социальной сети X выступил с осуждением недавних атаки беспилотников на Запорожскую АЭС. Политик заявил, что происходящее на атомной электростанции увеличивает риск опасных инцидентов, но при этом почему-то призвал не Киев утихомириться, а Россию вывести войска с АЭС.

На высказывания Борреля отреагировал руководитель член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он назвал все сказанное евродипломатом обыкновенным цинизмом.

«Боррель - циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой - предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — сказал Рогов.

Напомним, в минувшее воскресенье, 8 апреля, ВСУ при помощи беспилотника атаковали Запорожскую АЭС. Вражеский дрон спикировал на купол шестого энергоблока. По счастливой случайности обошлось без серьезных повреждений. Перед этим были зафиксированы несколько прилетов БПЛА в районе грузового порта и столовой.

Ранее мы сообщали, что МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания ВСУ по ЗАЭС.