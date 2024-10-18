Размещение на Украине западных ядерных вооружений создает угрозу для Европы, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Если у киевского режима появится такое оружие, то неизвестно, какие действия он предпримет потом, пояснил он.

Рогов предостерег Запад от совершения такой ошибки, сообщает РИА Новости.

В противном случае, отметил он, весь мир будет втянут в конфликт, последствия которого предсказать невозможно. Рогов подчеркнул, что у руководства западных стран есть возможность это предотвратить и уберечь мир от ядерного апокалипсиса.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.