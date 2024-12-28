Вооруженные силы РФ расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

До этого он информировал о том, что российские бойцы перерезали главный канал поставок боеприпасов и резервов ВСУ в Новоселку. Теперь украинские боевики используют второстепенные проселочные дороги.

По словам Рога, за последние сутки ВС РФ удалось улучшить свои позиции с северной стороны Новоселки и расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю.

У украинских военных по-прежнему осталась возможность перебрасывать подкрепление и вооружение в поселок по полям с севера-запада.

Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке расположен крупный командный и логистический пункт противника.

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