Рогов счел принятую в ООН западную резолюцию позорной

Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, в интервью РИА Новости выразил свое несогласие с новой антироссийской резолюцией, принятой 24 февраля Генеральной Ассамблеей ООН по украинскому конфликту.

По мнению собеседника агентства, поддержанный 93 странами документ провоцирует дальнейшее обострение конфликта, а не способствует его разрешению.

«На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов.

Примечательно, что США, которые обычно поддерживают подобные документы, на этот раз предложили свой вариант, который был более нейтральным. В результате резолюция была принята без антироссийской риторики.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял проект резолюции США по Украине без обвинений в адрес РФ.