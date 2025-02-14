Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, в разговоре с РИА Новости назвал заявление Владимира Зеленского о покушении очередной ложью. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время Зеленский может заявить о встрече с инопланетянами.

В недавнем интервью Guardian президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытке покушения на него в начале конфликта. По его словам, в результате нападения погибли люди, находившиеся в его офисе. Однако он не уточнил, кто именно стал жертвой.

«Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне», — сказал Рогов.

По его мнению, Зеленский, склонный приписывать себе несуществующие подвиги, вряд ли стал бы скрывать информацию о покушении, если бы оно действительно имело место быть в реальности.

«Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении», — добавил Рогов.

Ранее эксперт Кобелюк дал оценку разному тону разговоров Трампа с Путиным и Зеленским.