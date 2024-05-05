Рогов заявил, что Россия дала четкий сигнал Зеленскому, объявив его в розыск

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о четком сигнале президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны России.

В интервью РИА Новости он отметил, что украинский лидер стал для Москвы преступником. 4 мая Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило Зеленского в розыск. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, не сообщается.

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что именно Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко являются виновниками событий 2014-го года, когда в стране произошел переворот. Рогов отметил, что никаких гарантий безопасности для Зеленского отныне нет.

Ранее МВД России объявило в розыск Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совете Федераций отметили, что отныне иммунитет Зеленского действует только на территории украинского государства.

Зеленский стал президентом Украины в мае 2019-го года. На этом посту он сменил Порошенко. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как шоумен, комик, актер кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер и певец.

Ранее мы сообщали, что украинцы все чаще пытаются сбежать в Молдавию.