В Госпогранслужбе Украины сообщили, что украинцы все чаще пытаются сбежать в Молдавию

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские граждане все чаще пытаются покинуть территорию страны через Молдавию. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, граждане пытаются выехать через транзитную дорогу, расположенную в Одесской области. Она проходит через молдавское село Паланка.

«К сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в конструктивных особенностях транспортного средства, в том числе грузовиков, чтобы попасть на этот участок. Кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», — говорится в сообщении.

По словам представителя Госпогранслужбы, ведомство всячески пытается противодействовать попыткам нелегально покинуть Украину. Он отметил, что пограничники активно сотрудничают с молдавскими коллегами.

Накануне в украинской прессе появился видеоролик, на котором заметны многие брошенные автомобили на участке автодороги Маяки — Удобное — Паланка.

11 апреля Верховная рада Украины приняла ужесточающий мобилизацию закон. Так, из документа была исключена норма о демобилизации военных, которые отслужили уже 36 месяцев. По данным украинских СМИ, комитет Рады по нацбезопасности принял это решение по инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Ранее сенатор Совета федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о повальном бегстве иностранных наемников из рядов ВСУ.