Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВСУ превращают Орехово во вторую Авдеевку. Таким мнением он поделился в комментарии РИА Новости .

Орехов располагается в Пологовском районе Запорожской области. До 2020 года был административным центром упраздненного Ореховского района, в котором составлял Ореховский городской совет.

«Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем», — отметил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе села Новоданиловка, расположенного юго-западней Орехова.

Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. О полном взятии населенного пункта под контроль доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Мы сообщали, что российские штурмовые части вышли к окраине жилой застройки Часова Яра.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

ВСУ пробовали вести контрнаступление летом 2023-го года, однако, как отметил президент России Владимир Путин, они потерпели неудачи и потеряли множество своих солдат.