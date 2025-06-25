Рогозин ответил кавээнщикам на шутку про космос

Сенатор от Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку команды КВН «Негоден», которая в четвертьфинале Высшей лиги обыграла тему его диссертации. Он заявил, что подобные юмористы «интеллектуально незрелы» и не представляют интереса для армии, но при этом пообещал «довезти их до передовой». Об этом сообщают Argumenti.ru.

По словам политика, поводом для конфликта стала сценка, в которой астронавт отказывается от полета в космос ради девушки, а командир его отговаривает фразой: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина». Он воспринял это как личный вызов, заявив, что уже выяснил, к какому военкомату приписаны участники команды, и пообещал разобраться с авторами текстов.

Отмечается, что резонансный комментарий Рогозина вызвал волну обсуждений в соцсетях. Одни пользователи сочли его реакцию излишне жесткой, другие поддержали, назвав шутку неуместной. Вопрос о том, последуют ли реальные действия в отношении юмористов, остается открытым.

Добавляется, что конфликт высветил давнюю напряженность между публичными фигурами и сатириками. Пока неизвестно, ограничится ли ситуация словесной перепалкой или перейдет в юридическую плоскость, но ясно одно: шутки о диссертациях высокопоставленных чиновников могут дорого обойтись.

Ранее Рогозин после шутки о себе пригрозил кавээнщикам отправкой на СВО.