По плану главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Крымский полуостров начнут захватывать с применением западных истребителей F-16. Об этом заявил украинский аналитик Михаил Самус в беседе с Seznam zprávy (SZ).

Эксперт в области безопасности полагает, что ВСУ попытаются захватить Крым в 2024 году, когда получат новое вооружение от Запада. По информации из СМИ, летчиков из Украины уже стали обучать пилотированию F-16: именно их может задействовать Александр Сырский.

«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться», — считает эксперт.

Самус отметил, что план по новому контрнаступлению вынашивал и прежний главком ВСУ, Валерий Залужный. Правда он намеревался занимать оборонительные позиции в 2025 году, а до этого времени копить военную технику и живую силу.

Отметим, что Украина целый год обещала устроить контрнаступление, но так и не прославилась ни одной крупной военной миссией. У ВСУ есть проблемы с системами ПВО и боеприпасами. На исходе и количество бойцов, готовых продолжать сражения. Украина также лишилась ключевых позиций, например, Авдеевки.

Ранее сообщалось, что США передавали РФ предупреждение о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно».