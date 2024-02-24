Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины

В своих соцсетях он написал, что такие меры должны быть приняты с учетом военных угроз в отношении России, а также с учетом угроз судоходства в Черном море.

«И это — очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России», — отметил Рогозин.

По словам сенатора от Запорожской области, ВС РФ не стоит забывать о необходимости форсирования Днепра. По его мнению, для российской армии предпочтительно выбирать направление на Одессу и Николаев с севера, а не с востока.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью РФ в результате референдумов.

Ранее мы сообщали, что в подконтрольной ВСУ Херсонской области произошел взрыв, в результате которого была повреждена трансформаторная станция.