Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в регионе после взрыва повреждена трансформаторная подстанция. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Прокудина, часть Херсонской области, подконтрольная ВСУ, ночью подверглась ударам. Он уточнил, что не территории были зафиксированы повреждения четырех административных построек и одной трансформаторной подстанции.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.

Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил на Крымском мосту теракт, заложив в грузовик, следовавший из Краснодарского края, взрывное устройство. В результате инцидента было повреждено шоссейное полотно.

Ранее мы сообщали, что на Украину с официальным визитом прибыли лидеры западных государств. Среди них — глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.