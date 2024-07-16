Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ в YouTube

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратился к американской компании Googleс требованием разблокировать аккаунты СМИ на видеохостинге YouTube.

Об ведомство сообщило в комментарии РИА Новости. Отмечается, что речь идет о более 200 YouTube-каналах российских СМИ, спортивных клубов, федеральных и государственных служб.

В сообщении уточняется, что официальное письмо было направлено генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи. В Роскомнадзоре отметили, что блокировка каналов в первую очередь связана с позицией их авторов, которые поддерживают Россию.

В ведомстве добавили, что американская компания с 2020-го года применила ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам. В 2024-м году ограничения коснулись 83 каналов. Заблокированными оказались каналы RT и РБК. Также под ограничения попали личные аккаунты исполнителей Shaman (Ярослава Дронова), Олега Газманова, блогера Артемия Лебедева и писателя Захара Прилепина.

Видеохостинг YouTube ввел ужесточающие меры в отношении аккаунтов российских СМИ после начала специальной военной операции РФ на Украине. Из-за блокировок аккаунтов блогерам пришлось переходить на отечественные видеоплатформы и развивать свой блог на них.

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