«Россия — часть Запада»: рассекречены неожиданные слова Буша-младшего Путину
NSA: Буш-младший в 2001 году убеждал Путина, что Россия — часть Запада
Фото: [Флаг России/Медиасток.рф]
В США рассекречены и опубликованы исторические документы, проливающие свет на один из ключевых диалогов начала XXI века между лидерами двух держав. Исследовательская организация «Архив национальной безопасности» (National Security Archive), как пишет Lenta.ru, обнародовала протоколы встречи президента США Джорджа Буша — младшего и президента России Владимира Путина, состоявшейся в июне 2001 года в Словении.
Согласно рассекреченным записям, американский президент в ходе той беседы сделал принципиальное заявление о месте России в мире.
«Россия — часть Запада, а не его враг», — сказал Буш-младший, формулируя позицию, которая в последующие два десятилетия подверглась радикальному пересмотру.
Более того, встреча с российским коллегой была охарактеризована им как самая важная часть его международного турне, что подчеркивало значимость, которую Вашингтон в тот момент придавал выстраиванию партнерства с Москвой. Еще один ключевой тезис, озвученный Бушем, касался вопроса безопасности: он прямо заверил, что риска военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами не существует и быть не может.
Публикация этих документов, хранившихся в архивах Агентства национальной безопасности (NSA), представляет значительный исторический интерес. Она фиксирует тот краткий период после окончания Холодной войны, когда в высших политических кругах Запада всерьез рассматривалась идея интеграции России в общую систему безопасности и ценностей. Спустя двадцать с лишним лет эти слова воспринимаются как памятник нереализованной возможности и резко контрастируют с современной риторикой, где Россия официально обозначается как «угроза» и «противник».
Ранее сообщалось, что в России высмеяли Европу в качестве поздравления на Рождество. В ролике с песней напомнили, что ЕС напрасно винит во всем Россию.