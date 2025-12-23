«Россия — часть Запада»: рассекречены неожиданные слова Буша-младшего Путину

В США рассекречены и опубликованы исторические документы, проливающие свет на один из ключевых диалогов начала XXI века между лидерами двух держав. Исследовательская организация «Архив национальной безопасности» (National Security Archive), как пишет Lenta.ru , обнародовала протоколы встречи президента США Джорджа Буша — младшего и президента России Владимира Путина, состоявшейся в июне 2001 года в Словении.

Согласно рассекреченным записям, американский президент в ходе той беседы сделал принципиальное заявление о месте России в мире.

«Россия — часть Запада, а не его враг», — сказал Буш-младший, формулируя позицию, которая в последующие два десятилетия подверглась радикальному пересмотру.

Более того, встреча с российским коллегой была охарактеризована им как самая важная часть его международного турне, что подчеркивало значимость, которую Вашингтон в тот момент придавал выстраиванию партнерства с Москвой. Еще один ключевой тезис, озвученный Бушем, касался вопроса безопасности: он прямо заверил, что риска военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами не существует и быть не может.

Публикация этих документов, хранившихся в архивах Агентства национальной безопасности (NSA), представляет значительный исторический интерес. Она фиксирует тот краткий период после окончания Холодной войны, когда в высших политических кругах Запада всерьез рассматривалась идея интеграции России в общую систему безопасности и ценностей. Спустя двадцать с лишним лет эти слова воспринимаются как памятник нереализованной возможности и резко контрастируют с современной риторикой, где Россия официально обозначается как «угроза» и «противник».

