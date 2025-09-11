Лукашенко обсудил со спецпосланником США судьбу некоторых белорусских заключенных

Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с Вашингтоном. Белорусский лидер подтвердил, что не против обсудить освобождение лиц, которых США считают политзаключенными. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником Дональда Трампа, чтобы обсудить возможное освобождение заключенных. В ходе переговоров Лукашенко выразил открытость к масштабному соглашению с Вашингтоном, отметив, что Минск не является сторонником содержания этих людей в колониях.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что все осужденные отбывают наказание исключительно за уголовные преступления, поскольку в законодательстве страны нет статей за политическую деятельность. Он пообещал предоставить США подробную информацию по каждому делу.

Ранее сообщалось о том, что Трамп подарил Лукашенко запонки и передал особое письмо.