Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к взаимодействию со всеми, кто стремится к урегулированию ситуации на Украине, сообщило РИА Новости .

Захарова прокомментировала недавний визит на Украину госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. В МИД России его заявления считают соответствующими посреднической линии Святого Престола и подходят серьезно к оценке его высказываний.

Представитель МИД добавила, что Москва пока не получала запросов на визит Паролина. При этом она отметила, что диалог с Ватиканом продолжается, так как Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми, кто стремится урегулировать ситуацию на Украине, с учетом современных реалий.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины выступил за начало переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что само начало дискуссии уже станет победой.