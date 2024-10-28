Россия готовит ответ на враждебный шаг Польши с закрытием генконсульства
Захарова: РФ публично ответит Польше на закрытие генконсульства в Познани
Фото: [Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что закрытие генерального консульства России в Познани расценивают как враждебное решение, на которое Москва обязательно даст публичный ответ.
В Польше есть три генконсультства РФ, куда в случае необходимости могут обращаться жители за юридическими и иными услугами. Однако с 30 ноября на одно представительство станет меньше: власти прибалтийской страны официально объявили о закрытии консульства в Познани. Таким образом останется лишь две дипломатические точки: в Кракове и в Гданьске.
На ситуацию с закрытием генконсульства РФ в Познани отреагировали в МИД России. Официальный представитель Мария Захарова обозначила позицию ведомства.
«Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг. О нашем ответе будет публично объявлено. Всему свое время», — коротко ответила Захарова.
Примечательно, что в России продолжают работу три генконсульства Польши в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.
Напомним, о закрытии генконсульства РФ в Польше стало известно 22 октября. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Пресс-секретарь министерства Павел Вроньский уточнил, что консульство в Познани прекратит работу 30 ноября. Его дипломатический персонал должен уехать из страны до этой даты.
Ранее сообщалось, что посольство РФ получило ноту МИД Польши о скором закрытии генконсульства.