Россия готовит жесткий ответ Латвии за массовую высылку россиян

В течение ближайшего месяца правительство Российской Федерации планирует внести в Государственную Думу предложение о принятии ответных экономических мер в отношении Латвии. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» глава комитета по делам СНГ и соотечественников Леонид Калашников, комментируя ситуацию с принудительной высылкой российских граждан из этой страны.

Он также отметил, что в настоящее время в России предпринимаются усилия для того, чтобы граждане из Латвии избежали потери жилья и могли безопасно перевезти свое имущество.

«Там, где мер будет не хватать, мы тоже напишем обращение для правительства, чтобы оно внимательно следило за этой ситуацией и докладывало в течение месяца о происходящем», — добавил Калашников.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказал предположение, что теоретически Москва способна прервать транспортное сообщение с Латвией, что может привести к экономической блокаде для этой страны.

«Россия может элементарно перекрыть любые виды транспортного сообщения с этой страной. Экономическая блокада для периферийной Латвии — это катастрофа», — заявил эксперт.

Ранее посольство РФ в Латвии разъяснило условия депортации россиян из страны.