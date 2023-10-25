Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

В минувшее воскресенье, 23 октября, Белыйм домом в Совбез ООН был внесен проект резолюции по палестино-израильском уконфликту. В нем исключительно осуждаются действия ХАМАС, а также признается право Тель-Авива на любую необходимую самооборону, с необходимым освобождением заложников. При этом, в документе полностью исключается прекращение огня.

Представители российской и китайской сторон в Совбезе ООН наложили вето на указанный проект резолюции, сообщает РИА Новости.

К слову, в прошлый вторник ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что Израиль не станет прекращать огонь по сектору Газа даже для переговоров о заложниках.