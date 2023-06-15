Россия и Китай: «Никогда в истории наших стран не было таких теплых отношений»

В день рождения председателя КНР Си Цзиньпина эксперт Центра сопровождения политических процессов Данила Гуреев рассказал о текущей ситуации во взаимоотношениях между Россией и Китаем, а также дал прогноз их развития.

Как отметил политолог, в истории бывало всякое. В годы Российской империи страны не были великими партнерами, а во времена советской власти Пекин и Москва то враждовали, то дружили. Сейчас же, продолжает аналитик, отношения между Россией и Китаем максимально позитивны.

«Никогда в истории наших стран не было таких теплых отношений. У каждой есть свои национальные интересы, и партнер их учитывает. Это не запад, где зачастую работают только в одни ворота. У нас понятны принципы построения дипломатии и переговорного процесса», — замечает Гуреев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как говорит эксперт, нет ни одного малейшего признака того, что отношения между Россией и Китаем могут ухудшиться. А нынешняя международная обстановка толкает государства к еще более тесному сотрудничеству.

«Западным санкциям Пекин и Москва сопротивляются сообща. Будут и новые договоренности. Сомневаюсь, что в концепции распространения ядерного оружия будет сдвиг: китайский ВПК останется китайским, и то же касается России. Но в торговле наверняка будет дальнейшее развитие», — сказал политолог.

Гуреев уверен, что БРИКС будет расширяться, а РФ и КНР, которые там занимают лидирующие позиции, будут под его эгидой создавать новые договоры.

«Именно через БРИКС и ШОС будет проводиться дальнейшая международная политика. У стран есть и общая позиция по дедолларизации и переходу на более суверенную экономику. И наибольшим выгодоприобретателями от этой системы являются Россия и Китай, что тоже толкает нас на более тесное сотрудничество в этих направлениях», — резюмирует аналитик.

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