Российский лидер Владимир Путин во время текущего визита в Китай может провести обсуждения с руководством страны, которые затронут будущее нынешней ситуации в мире. Соответствующее предположение выразил старший научный сотрудник центра «Тайхэ» Ван Цзайбан, передает информационное агентство РИА Новости .

Аналитик предположил, что в ходе данного визита Путин проведет ряд серьезных бесед и консультаций с высшим китайским руководством. Цзайбан уверен, что данные диалоги будут затрагивать темы будущего и судьбы сегодняшнего мира. Возможно, в ходе визита также будет достигнут дополнительный консенсус между лидерами РФ и КНР для укрепления стратегической координации между государствами-членами БРИКС и странами «Один пояс, один путь».

Ван Цзайбан также заявил, что в ходе визита может быть проведен обмен мнениями на углубленном уровне по вопросу урегулирования кризиса на Украине и укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином. Он отметил, что российско-китайские усилия могли бы поспособствовать минимизации мировой нестабильности и сдерживанию действий Соединенных Штатов на международной арене.

Ранее редактор газеты NYT выразил мнение, что назначение Белоусова новым министром обороны РФ таит опасность для Украины.