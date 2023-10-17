Россия и ОАЭ созывают экстренное заседание СБ ООН в связи с атакой на госпиталь в Газе

Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили незамедлительное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Поводом к этому стал ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа. Трагический инцидент, произошедший во вторник, 17 октября, стоил жизни не менее 500 местных жителей.

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание СБ ООН может состоятся уже в среду, 18 октября.

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал дипломат в соцсетях.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».