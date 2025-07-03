Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Москву с официальным визитом

Вечером в четверг глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение МИД королевства в социальных сетях.

Согласно данным журналистов, Фейсал бен Фархан Аль Сауд намерен обсудить укрепление двусторонних отношений с Россией. Помимо этого, планируется обсуждение и ключевых международных и региональных вопросов, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Напомним, что в конце июня сообщалось о том, что авиакомпания из Саудовской Аравии начала возить туристов из Волгограда в Хургаду. Речь идет об авиаперевозчике Nesma Airlines, и дебютный рейс с задержкой в четыре часа состоялся 25 июня.