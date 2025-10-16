Россия и США безотлагательно готовят саммит в Будапеште, заявил Ушаков

Подготовка к саммиту России и США в Будапеште начнется в срочном порядке. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия и США начинают активную подготовку к встрече на высшем уровне. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры лидеров, состоявшиеся в четверг, американская сторона охарактеризовала как продуктивные. Основной темой обсуждения, по словам Трампа, стали перспективы развития торговых отношений между двумя странами после завершения конфликта на Украине. Одним из возможных мест проведения будущего саммита рассматривается Будапешт.

Ранее сообщалось о том, что Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе ВС РФ в зоне спецоперации.