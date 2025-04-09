Российского бизнесмена отказались выпускать из карцера американской тюрьмы

Гражданина России Максима Марченко держат в карцере тюрьмы США с декабря 2024 года. Об этом сообщила RT его жена Диана Марченко.

Бизнесмена, по данным сайта тюрьмы, освободят 15 февраля 2026 года. Ему позволили участвовать в программе по сокращению этого срока. Предполагается, что заключенный выучит английский, игру на музыкальных инструментах, будет исправно себя вести и участвовать в спортивной деятельности. Если все будет хорошо, то его освободят в октябре 2025-го.

Однако, по словам жены Марченко, посещать занятия и улучшать репутацию для сокращения срока супруг не может: его с декабря закрыли в карцере и не хотят освобождать. По словам собеседницы, россиянина отправили в особую зону из-за сокамерника, который имел больше почтовых марок, чем было разрешено. С этим в тюрьмах США строго. В итоге в карцер отправили обоих, хотя бизнесмен был не при делах.

Компанию в закрытом пространстве Марченко составляет уже другой заключенный. Ему не разрешают прогулки, а также не оказывают медпомощь. Сейчас у Максима воспалились глаза, а врача все не предоставляют.

Отметили, что администрация Джо Байдена в своем время усложнила процесс депортации при преступлениях. Теперь после освобождения билет покупает только служба иммиграции, а не сам заключенный или его семья. Обычно это занимает еще шесть-девять месяцев.

«10 апреля между Россией и США пройдут новые переговоры. Я надеюсь, что в том числе будут обсуждать и вопросы освобождения наших граждан из американских тюрем. Мы ждем и верим, что Максим будет включен в список лиц для будущего обмена», — добавила Диана Марченко.

Напомним, что российского бизнесмена Марченко обвинили в поставках микроэлектроники из США в РФ в обход санкций. Ему также вменяют контрабанду и отмывание средств. Он отбывает трехлетнее наказание в тюрьме, но вину признал лишь частично, чтобы ему не назначили более суровые сроки. Супруга заключенного также просила помочь в вопросе Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался вывезти из ОАЭ бриллианты на 41 млн рублей.