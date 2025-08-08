Россия и США вырабатывают соглашение по Украине к встрече Путина и Трампа

Российская и американская стороны разрабатывают приемлемое для них соглашение по Украине, которое должно быть готово к моменту встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Чиновники из РФ и США сейчас работают над соглашением по Украине. При этом отельное внимание уделяется тем территориям, которые контролируются ВС России. Москва требует, чтобы ей уступили Крым и весь восточный Донбасс. Для такого исхода Зеленскому придется дать приказ ВСУ на отступление, издание считает такой вариант крупной победой Путина.

В свою очередь США хочет, чтобы проект соглашения был одобрен в Европе. Киев также должен согласиться с документом. По утверждению журналистов, соглашение фактически заморозит конфликт, хотя и создаст условия для дальнейшего мирного урегулирования. Еще неясно, что именно будет содержаться в итоговом договоре, которые стороны выработают к моменту личной встречи Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что посол Украины в ФРГ Макеев опроверг возможность того, что Киев пойдет на территориальные уступки. По мнению дипломата, если он сделает такой шаг, то это бы показало победу «права сильного» и создало бы нежелательный прецедент. В то же время в Европе должны царить международные законы, иначе ни одна европейская страна не сможет чувствовать себя в безопасности.