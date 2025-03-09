Россия и США запросили срочные консультации СБ ООН по происходящему в Сирии

Россия и США инициировали проведение закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по вопросу ситуации в Сирии. Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, эти консультации запланированы на понедельник, 10 марта.

Напомним, столкновения в Сирии возникли накануне. Среди участников — сторонники свергнутого президента Башара Асада в сирийской провинции Латакия и те, кто поддерживает новую власть. На территории, где разгорелось обострение, расположена российская авиабаза. Зарубежные СМИ назвали эти столкновения самыми жестокими с момента свержения Асада в декабре 2024 года.

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», — написал российский дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва встревожена масштабными боестолкновениями в Сирии.