Россия и Украина дружно проголосовали в ООН за объявление Израиля страной-оккупантом

Накануне в Организации объединенных наций прошло голосование по резолюции за объявление израильских поселений на оккупированных территориях Палестины незаконными.

Как приводилось в тексте документа, оккупированными также предлагалось признать Голанские высоты в Сирии и Восточный Аль-Кудс (Иерусалим).

По итогам голосования, резолюцию ООН поддержали 145 стран, включая Россию и Украину.

Воздержались от голосования 18 государства, «Против» высказались семь стран, среди которых, собственно Израиль, а также США, Канада, Венгрия, Науру, Микронезия и маршалловы острова.

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Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».