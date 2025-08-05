Россия и Украина могут договориться о перемирии

Кремль рассматривает возможность временного воздушного перемирия с Украиной — Москва готова прекратить удары дронами и ракетами на условии взаимности с украинской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российские власти рассматривают возможность частичного воздушного перемирия с Украиной. Речь идет о временном прекращении атак беспилотниками и ракетами, но не о полной остановке боевых действий. Источники уточняют, что Москва готова пойти на этот шаг, только если Киев также согласится соблюдать условия.

Ключевую роль в переговорах может сыграть визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа, который приедет в Россию 6 или 7 августа. Дональд Трамп ранее заявил, что если стороны не договорятся о перемирии до 8 августа, США введут новые санкции, включая 100% пошлины на российский импорт.

В Кремле не исключили встречу Уиткоффа с Владимиром Путиным, подчеркивая важность диалога с Вашингтоном. Тем временем украинская сторона настаивает на «полном и безусловном прекращении огня». Ранее в Стамбуле прошли три раунда переговоров, но соглашение так и не было достигнуто. Москва предлагала кратковременные перемирия для эвакуации раненых, а Киев — встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана.

Ранее стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал общение продуктивным.