Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 95 на 95

В пятницу, 18 октября, Россия и Украина обменялись военнопленными. РФ вернула с территории, подконтрольной Киеву, 95 украинских военнослужащих, взамен ей передали 95 российских бойцов, сообщает Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, им предоставят возможность связаться со своими семьями.

Освобожденных из плена российских бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобoроны РФ.

При возвращении россиян из плена посреднические усилия гуманитарнoго характера оказали ОАЭ, добавили представители военного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ строят в Судже бетонные укрепления.