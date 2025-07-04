Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Точное количество вернувшихся солдат не уточняется.

Как отметило оборонное ведомство, обмен пленными военнослужащими стал результатом договоренностей, которые Москва и Киев достигли в рамках встречи делегаций 2 июня в Стамбуле.

Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь.

Российских солдат в ближайшее время отправят на Родину, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня. До этого стороны провели аналогичный обмен 20 и 19 июня.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Мария Захарова сообщила, что переговоры между Украиной и Россией идут в правильном направлении.