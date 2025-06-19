Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными

Россия и Украина провели очередной раунд обмена пленными военнослужащими в соответствии достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями. Об этом в телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что стороны обменялись военнопленными в четверг, 19 июня. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им предоставляется вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

В ближайшее время все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором запечатлены счастливые российские солдаты с флагом своей страны

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 10 тыс. тел солдат украинской армии находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода.