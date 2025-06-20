Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договоренностей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ведомство уточнило, что на подконтрольную киевскому режиму территорию была возвращена группа украинских военнослужащих. В настоящее время российские солдаты находятся в Белоруссии. В ближайшее время они будут отправлены на Родину.

Также в Минобороны подчеркнули, что обменянным российским солдатам оказывается вся необходимая помощь. В России военные будут проходить лечение и реабилитацию.

Этот обмен является значимым шагом в реализации международных договоренностей. В четверг, 19 июня, Россия и Украина также провели обмен военнопленными.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал условие для заключение мирного соглашения с Украиной.