Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на военкора Александра Коца.

Так, Москва передала Киеву 1 тыс. тел украинских солдат, в то время как Киев вернул тела 24 российских солдат.

Как отметил Коц, процедура обмена спустя долгий перерыв состоялась на украинско-белорусской границе. По словам другого военного блогера, Бориса Рожина, значительная диспропорция в количестве возвращаемых тел стала уже привычной практикой в ходе подобных процедур между сторонами.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о временной приостановке обменов военнослужащими. В своем заявлении представитель Кремля не уточнил, шла ли речь исключительно о пленных или также о телах погибших военных.

Ранее появились данные о 3 тыс. погибших и пропавших без вести на Украине наемниках.