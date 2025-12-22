Россия и Венесуэла против США: Лавров заявил о солидарности из-за угроз в Карибском море

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил полную поддержку Венесуэле на фоне наращивания американского военного присутствия в Карибском море. Стороны расценивают эти действия как прямую угрозу. Об этом сообщает ТАСС.

Россия официально заявила о солидарности с Венесуэлой в условиях растущего давления со стороны Соединенных Штатов. В ходе телефонных переговоров Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто совместно выразили тревогу в связи с эскалацией Вашингтона в регионе.

Поводом для консультаций стало масштабное развертывание ВМС США в Карибском море. Американская группировка включает авианосец «Джеральд Р. Форд», атомную подводную лодку и свыше 16 тысяч военнослужащих. Под предлогом борьбы с наркоторговлей Пентагон уже потопил не менее 20 судов, что привело к гибели людей.

Москва и Каракас считают, что такие шаги создают риски для международного судоходства и грубо нарушают суверенитет. Лавров подчеркнул, что Россия окажет Венесуэле всестороннюю поддержку. Стороны договорились координировать дальнейшие действия, в том числе в рамках ООН, чтобы не допустить вмешательства во внутренние дела.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может объявить войну Венесуэле ночью 23 декабря.