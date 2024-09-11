В Кремле не следили за дебатами Трампа и Харрис
Фото: [pxhere.com]
В Кремле не было возможности напрямую следить за предвыборными дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Представители власти ознакомились с заявлениями из СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости.
«Мы, к сожалению, не имели возможности следить напрямую, это было все-таки ночью по нашему времени. Но утром видели, конечно, новостные сообщения с разными заявлениями, которые были сделаны в ходе этих дебатов», — сказал Песков.
Мировое сообщество активно обсуждает выступление Трампа и Харрис, анализируя их позиции и риторику.
В СМИ отмечают, что дебаты прошли в напряженной атмосфере, характерной для нынешней предвыборной кампании. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Харрис обвинили в обмане на дебатах с Трампом.