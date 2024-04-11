Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет.

Об этом представитель дипломатического ведомства сообщил в четверг, 11 апреля. Его слова приводят РИА Новости.

«Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом (Владимиром Путиным) одностороннего моратория на развертывание подобных систем», — сказал он.

Он отметил, что данный вопрос поднимался во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пекин. Речь идет о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Угроза исходит от США, которые намерены развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), добавил Рябков.

Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования армии США сообщили, что Вашингтон планирует в течение 2024-го года разместить в АТР ракетные системы среднего радиуса. Отмечалось, что американская сторона рассматривает размещение такой системы как «Тайфон», которая оснащена крылатыми ракетами «Томагавк».

Ранее мы сообщали, что парламент Венгрии проголосовал за приостановку участия Будапешта в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).