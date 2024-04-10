Венгрия приостановила участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии приостановил участие Будапешта в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Заседание парламента транслировалось в прямом эфире.

Парламент Венгрии приостановил участие Будапешта в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Заседание парламента транслировалось в прямом эфире.

Приостановку участия Венгрии в договоре поддержали 177 депутатов. Против выступили пять человек. Таким образом, Будапешт присоединился к решению стран Североатлантического альянса от 7 ноября 2023 года о бессрочной приостановке участия в ДОВСЕ. НАТО таким образом ответили России, которая в мае денонсировала договор, участие в котором приостановила еще в 2007 году.

Ранее участие в ДОВСЕ приостановили Белоруссия, Молдавия, Польша, США и Турция.

Закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023-го года подписал президент России Владимир Путин. Российская сторона утверждает, что договор устарел, в том числе и потому, что НАТО начало расширяться на восток.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

Данный договор предполагал наличие у стран, участвующих в нем, равное количество обычных вооружений и боевой техники на территориях от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории

Ранее газета Politico сообщила, что тысячи жителей Венгрии вышли на акции протеста против премьер-министра Виктора Орбана.