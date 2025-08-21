Россия назвала условия завершения конфликта на Украине

Россия сформулировала ключевые условия для прекращения боевых действий на Украине, включая отказ Киева от вступления в НАТО и территориальные уступки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации международного агентства, Москва готова прекратить огонь при выполнении Киевом нескольких фундаментальных требований. Речь идет об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, сохранении внеблокового статуса и запрете на размещение иностранных войск и военных баз на своей территории.

Также среди условий называется отказ Киева от территорий восточного Донбасса. При этом, как отмечают источники, нынешние требования представляют собой смягченную позицию по сравнению с более ранними заявлениями российского руководства.

Обсуждение этих параметров, по данным Reuters, состоялось во время недавней встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Пока официальные представители сторон не комментируют эту информацию, оставляя вопрос о возможности возобновления переговорного процесса открытым.

Ранее Трамп пообещал «интересные времена» для Украины.