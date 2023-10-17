Россия не будет эвакуировать дипломатов из Израиля

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эвакуация сотрудников дипломатической миссии из страны не планируется. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». Его слова приводят РИА Новости.

«Дипломаты все на месте, все работают», – сказал Викторов.

Он также заявил, что планов эвакуации семей российских дипломатов нет. Викторов подчеркнул, что в случае возникновения каких-либо обстоятельств, они будут эвакуированы.

7 октября обострился конфликт между Палестиной и Израилем. Его причиной стали действия боевиков палестинской исламистской организации ХАМАС, которые выпустили из сектора Газа по территории Израиля порядка пяти тысяч ракет и проникли в страну.

В ответ на это власти Израиля объявили о начале масштабных ударов по сектору, а также о намерении провести наземную операцию в анклаве. Как сообщала 17 октября газета Der Spiegel, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет эту операцию, пока в стране с визитом солидарности находится президент США Джо Байден.

Сектор Газа – это палестинский анклав, которые граничит с Израилем и Египтом. Особенностью этого региона является расположение зданий – все они расположены близко друг к другу. Многие связаны подземными тоннелями.