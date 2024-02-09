«Россия не легла под Китай»: сенсационное заявление Путина удивило политологов

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело настоящий фурор в обществе. В одной только соцсети X​ его посмотрела масса человек.

Видеоролик длится два часа. И за это время, отметили эксперты, Путин успел обозначить массу важных мыслей.

Открыты для диалога

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров подчеркнул, что целевая аудитория интервью оказалась шире, чем ожидалось. Путин предложил возобновить диалог не только властным элитам США, но и американскому экспертному и деловому сообществу.

«Российский лидер обозначил, что с действующей вашингтонской администрацией такой диалог невозможен. Эта позиция Путина не голословна — в историческом экскурсе президент детально разъяснил, как и почему у него возникла эта убежденность», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запад с момента распада СССР систематически игнорировал и нарушал все договоренности, добавил политолог. Речь идет, например, о расширении НАТО на Восток и соглашениях по противоракетной обороне. Сипров отметил, что политические методы Запада, основанные на грубой силе, устарели, и это подчеркивается в интервью Путина.

«Россия для диалога с США открыта. Для тех, кто сменит нынешнюю власть в США, даже обозначены наиболее важные направления – неизбежная дедолларизация мировой экономики и перестройка отношений со странами БРИКС. Владимир Путин прямо заявил, что ждет инициативы по началу этого диалога от США. Мячик на американском поле», — добавил политолог.

Выгодное партнерство

Однако президент не забыл и о российской аудитории, добавил Сипров. Глава государства ответил, как минимум, на два важных вопроса, которые волнуют наших граждан. Во-первых, объяснил значение одной из двух целей СВО — денацификации. Он напомнил, что это демонтаж искусственно созданной национальной идентичности украинцев как антиподов русских.

«Также лидер РФ развенчал миф о том, что Россия, отвернувшись от Запада, «легла под Китай». Нетрудно сделать вывод, что РФ и КНР развивают взаимовыгодные партнерские отношения, а влияние Китая на экономику ЕС и США сильнее, чем на нашу», — подытожил Сипров.

СВО — вынужденная мера

Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов добавил, что российский президент четко разъяснил: спецоперация — это вынужденная и крайняя мера.

«К ней пришлось прибегнуть только из-за того, что на протяжении последних десятилетий Запад упорно игнорировал наши требования по государственной безопасностью и настойчиво гнул свою линию в ущерб интересам России. Учитывая, что в сложившейся ситуации на кону стоит само будущее нашей страны, Владимир Путин четко дал понять, что в процессе СВО Россия не откажется от достижения тех целей, которые были заявлены на момент начала военной кампании», — пояснил правовед.

Воссоединение произойдет

Также эксперт отметил слова Владимира Путина об отношениях между жителями России и Украины. Президент уверен, что, несмотря на сегодняшнюю трагедию, окончательно разделить русских людей по разные стороны искусственной границы, не удастся.

«Воссоединение русского народа обязательно произойдет. Для граждан России и Украины эти оптимистичные слова президента крайне важны», — пояснил Рожнов.

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