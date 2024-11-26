Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО

По итогам голосования в Гааге, РФ снова не дали места в Организации по запрещению химического оружия. Информацию об этом привело РИА Новости.

На то, чтобы войти в исполнительный совет ОЗХО в 2025-2027 годах претендовали три государства, Северная Македония, Россия и Чехия. Во время голосования за Россию отдали свои голоса представители 56 стран. За Северную Македонию проголосовало 86 человек, и за Чехию — 128. В итоге РФ не прошла в совет.

«Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация», —заявил по этому поводу Владимир Тарабрин, постоянный представитель России при данной организации.

По его утверждению, ряд западных стран старательно перекраивают Конвенцию о запрещении химического оружия, а также сознательно искажают ее положения и содержание.

Ранее Россия неоднократно обвиняла Украину в применении различных химических токсичных средств. В ОЗХО было передано порядка 30 нот по этому поводу. В последний раз это делалось в октябре и ноябре. РФ также заявляла, что украинские союзники поставляют Киеву различные химикаты, а также средства их доставки.