Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не меньше 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещенных химических веществ. Как пишет ТАСС, такое заявление было сделано главой российской делегации замминистра промышленности и торговли РФ Кириллом Лысогорским, который выступал на 29-й Конференции стран – участников ОЗХО.

В ходе своей речи он отметил, что на площадке ОЗХО не единожды сообщалось о том, что США вместе союзниками принимали участие в поставках киевского режиму токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки. Руководитель делегации от России отметил, что подобные поставки продолжаются и в настоящее время.

С его же слов, руководство Украины в системном режиме не прекращает «применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против Вооруженных сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО».

Подтверждающие данные факты анализы проб отправляются ОЗХО для их тиражирования среди членов действующей Конвенции, а также в ООН. Всего было передано свыше 30 нот подобного характера, в том числе две из них в октябре и ноябре. Лысогорский попросил секретариат ОЗХО и ее членов как можно более ответственно отнестись к поступившим сведениям, а еще призвал к справедливому наказанию для виновных в перечисленных преступлениях.

Ранее сообщалось о том, что на Украине таинственным образом исчезли десятки радиоактивных источников.