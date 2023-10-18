Вооружить КНДР: выяснилось, как Россия может отомстить за поставку ATACAMS Украине

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Китай, осудил поставки ракет ATACAMS Украине. По его словам, США совершили очередную ошибку, которая все равно не отразится на ходе СВО.

Уже известно, что ВСУ успели испробовать «новое вундерваффе» в действии, об этом заявил и глава киевского режима Владимир Зеленский. Теперь остается только ждать ответа России на произошедшее.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, чем ATACAMS опаснее или лучше других ракет, уже поставленных Украине.

«Их преимущество — возможность запуска с установок РСЗО HIMARS. Кроме того, управляется ATACAMS с помощью инерциальной навигации и GPS, из-за чего радиоэлектронная борьба с ними становится бесполезной. Возможна и корректировка траектории на отдельных участках полета», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возможность отправки специалистов в Северную Корею или их присутствие там, добавил эксперт, могло бы служить сдерживающим фактором и умножить бессонные ночи у истеблишмента НАТО.

Также Михаэлис Галицкий объяснил, чем ATACAMS опаснее или лучше других ракет, уже поставленных Украине странами Запада.

«Их преимущество — возможность запуска с установок РСЗО HIMARS. Кроме того, управляется ATACMS с помощью инерциальной навигации и GPS, из-за чего РЭБ в борьбе с ними становится бесполезным. Возможна и корректировка траектории на отдельных участках полета», — отметил собеседник.

Чтобы подобных идей у Вашингтона не возникало, Галицкий предлагает оказать помощь одному из противников США. Например, вооружить Северную Корею.

«Для того, чтобы вести эффективную холодную войну, а именно ее мы сейчас и наблюдаем, нужна хорошая стратегия. Нынешняя же внешняя политика РФ напоминает этакий «отражатель» — только ответы на шаги Запада. Неплохо было бы отправить в КНДР хороших инженеров, чтобы они помогли модернизировать их вооружение, в том числе ядерное. Это лучший ответ», — заявил эксперт.

По мнению Галицкого, наших специалистов можно было отправить в Северную Корею и заранее. Это хороший сдерживающий фактор для оппонентов.

«Присутствие наших инженеров там может умножить бессонные ночи истеблишмента НАТО», — отметил собеседник.

Ранее стала известна главная опасность кассетных боеприпасов, используемых ВСУ.