«Россия не стремится атаковать»: Трамп исключил угрозу со стороны России для стран Балтии

Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в отсутствии у России агрессивных планов в отношении стран Балтии. По его мнению, Москва не стремится к военному конфликту с Литвой, Латвией и Эстонией. Об этом сообщает Fox News.

Американский лидер Дональд Трамп, давая комментарий в эфире Fox News, опроверг распространенные в западных странах опасения о якобы возможной российской агрессии против Прибалтики. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в развязывании нового крупного военного конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и блоком НАТО, в который входят Литва, Латвия и Эстония. Страны Балтии, имеющие общую границу с РФ, неоднократно выражали тревогу по поводу своей безопасности и наращивали военное присутствие альянса на своей территории.

