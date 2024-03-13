Россия обещала ответить Австрии на высылку дипломатов

РФ не будет игнорировать открытую недружелюбность Австрии, которая неожиданно выслала российских дипломатов из страны. Об этом сообщает РИА Новости .

Высылку российских дипломатов из Австрии назвали безосновательной. В МИД РФ считают, что ответственные за такое решение ошибаются, так как, вероятно, рассчитывают на отсутствие ответных мер. Однако в ведомстве пообещали, что Россия обязательно отреагирует на событие как должно.

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в МИД РФ.

Напомним, Австрия приняла решение выслать двух дипломатов из-за «несовместимости с дипломатическим статусом». Им дали время на отъезд до 19 марта. Ранее по той же причине персонами нон грата объявили четырех российских дипломатов.

Недавно сообщалось, что в ЕС согласовали очередной пакет помощи Украине на солидную сумму.