Европейский союз увеличил фонд помощи Украине на пять миллиардов евро

Страны Европейского союза в 2024 году выделят на военную помощь Украине еще пять миллиардов евро. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное стоящей во главе Совета ЕС Бельгией, названная сумма будет направлена через Европейский фонд мира.

Принципиальной договоренности постоянные представители стран-членов ЕС достигли в среду, 13 марта. На состоявшемся заседании они согласовали реформу Европейского фонда мира, благодаря которой Украина в текущем году получит на свои военные цели на 5 миллиардов евро больше, чем планировалось ранее. На что именно пойдут эти деньги, информация не приводилась.

Ранее мы писали о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщал губернатор региона, инцидент случился в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате атаки люди не пострадали, но был поврежден один из инфраструктурных объектов связи.