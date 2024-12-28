Россия объявила о выходе из рамочного соглашения о ядерно-экологической программе

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который объявляет о выходе России из рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Закон также включает денонсацию протокола, касающегося претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности по данному соглашению.

Российские власти подчеркивали, что активное сотрудничество в рамках МНЭПР фактически прекратилось еще в период 2015–2017 годов.

При этом выход из соглашения, как заверили представители правительства, не приведет к негативным последствиям в социально-экономической и финансовой сферах и не повлияет на выполнение государственных программ России, когда закон был представлен Госдуме.

Партеры по соглашению включают Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Великобританию, Европейское сообщество, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития (который подписал документ позже, 4 марта 2004 года), Европейское сообщество по атомной энергии и США (которые не подписали соглашение).

Это соглашение было подписано большинством участников 23 мая 2003 года в Стокгольме и подразумевало создание инфраструктуры для утилизации отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Также в рамках программы Россия могла взаимодействовать с другими странами по утилизации списанных атомных подводных лодок и судов с атомным энергетическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 70 лет могут начать выдавать по 10 тыс. руб. на покупку топлива.